Уволен глава Росгидромета

« (Освобождён от должности) в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Фролову 2 сентября исполнилось 65 лет. Главой ведомства он был назначен в 2010 году. Яковенко ранее занимал должность заместителя руководителя Росгидромета. Он родился в 1967 году. С 1984 по 1999 год Яковенко работал в негосударственных компаниях, с 2001 по 2003 год занимал должность заместителя министра природных ресурсов России.