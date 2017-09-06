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Уволен глава Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росгидромета Александра Фролова. Пост займёт Максим Яковенко. Об этом сообщается на сайте правительства.
« (Освобождён от должности) в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Фролову 2 сентября исполнилось 65 лет. Главой ведомства он был назначен в 2010 году. Яковенко ранее занимал должность заместителя руководителя Росгидромета. Он родился в 1967 году. С 1984 по 1999 год Яковенко работал в негосударственных компаниях, с 2001 по 2003 год занимал должность заместителя министра природных ресурсов России.
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