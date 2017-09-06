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Путин и Трамп готовят неприятный сюрприз для Порошенко
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп готовят «большую сделку», в рамках которой обсуждается отмена части антироссийских санкций и поставка оружия Украине. С таким заявлением выступил украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Его слова передаёт портал «Дни.ру».
«… мы видим, что торги по «большой сделке» вышли на финишную прямую. И пришло время конкретных решений», — заявил Корнейчук.
Корнейчук считает, что в ходе саммита БРИКС в Китае Путин направил два месседжа своему американскому коллеге: во-первых, что поставка летального вооружения украинской армии приведёт к возобновлению полномасштабных боевых действий в Донбассе, и во-вторых, что Москва откажется от санкционной политики по отношению к Северной Корее, если Россия будет оставаться в одном списке ограничительных мер с КНДР. Эксперт считает, что таким образом Кремль даёт понять, что готов помочь американским властям с кризисом на Корейском полуострове в обмен на запуск мирного процесса на востоке Украины.
США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи в связи с ядерной программой страны. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.
2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Новые ограничительные меры усложнили процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом».
24 августа глава минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские власти утвердили поставку техники Украине. В то же время инициатива поставки летального вооружения украинским властям блокируется Белым домом. 7 июля 2017 года Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Американский президент назвал результаты переговоров «грандиозными».
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