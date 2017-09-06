Путин и Трамп готовят неприятный сюрприз для Порошенко

«… мы видим, что торги по «большой сделке» вышли на финишную прямую. И пришло время конкретных решений», — заявил Корнейчук.





Корнейчук считает, что в ходе саммита БРИКС в Китае Путин направил два месседжа своему американскому коллеге: во-первых, что поставка летального вооружения украинской армии приведёт к возобновлению полномасштабных боевых действий в Донбассе, и во-вторых, что Москва откажется от санкционной политики по отношению к Северной Корее, если Россия будет оставаться в одном списке ограничительных мер с КНДР. Эксперт считает, что таким образом Кремль даёт понять, что готов помочь американским властям с кризисом на Корейском полуострове в обмен на запуск мирного процесса на востоке Украины.

США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи в связи с ядерной программой страны. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.



2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Новые ограничительные меры усложнили процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом».

