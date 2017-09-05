"Какую службу возглавляете?": Путин пошутил в адрес Лаврова

Глава государства в окружении советников и министра иностранных дел России находился в одном из залов форума. На столе рядом с Путиным лежали оставленные кем-то документы, который решил проверить Сергей Лавров. Это стало поводом для шутки со стороны президента.

По словам российского лидера, ему порой не всегда понятно, руководителем какой службы является Лавров.

«Непонятно, где вы работает, в МИД или в разведке. Какую службу возглавляете?» — пошутил глава государства.

Сергей Лавров, также как и все присутствующие в зале, оценил шутку Владимира Путина.