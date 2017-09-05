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Путин заявил, что нагнетание ситуации вокруг КНДР может привести к планетарной катастрофе
Президент России Владимир Путин предупредил об опасности планетарной катастрофы в случае нагнетания ситуации с КНДР.
«В этих условиях нагнетание (ситуации вокруг с КНДР. — RT) военной истерии до хорошего не доведёт, это все может привести к глобальной, планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв», — заявил российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.
По его словам, другого пути кроме мирного дипломатического способа решения ситуации с Пхеньяном нет.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
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