Путин заявил, что нагнетание ситуации вокруг КНДР может привести к планетарной катастрофе



Президент России Владимир Путин предупредил об опасности планетарной катастрофы в случае нагнетания ситуации с КНДР.



«В этих условиях нагнетание (ситуации вокруг с КНДР. — RT) военной истерии до хорошего не доведёт, это все может привести к глобальной, планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв», — заявил российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.

По его словам, другого пути кроме мирного дипломатического способа решения ситуации с Пхеньяном нет.





RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.