Сын Хрущева: Крым «пристегнули» к Украине из-за канала

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей изложил свою версию того, какие причины заставили его отца передать Крым Украине в 1954 году.

«Если вы посмотрите на карту, Крым, он, так сказать, пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом. И передали Украине, так же, как передавали многие регионы», — рассказал Сергей Хрущев в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в этом решении не было никакой политики, и уж тем более это не было «подарком» Хрущева жене Нине, которая родилась на Западной Украине.

«Чисто структурное и правильное решение, Крым начал возрождаться, там посадили много винограда», — подытожил Сергей Хрущев.