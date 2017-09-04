Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

" Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб" , — сказал он в эфире телеканала " Прямой".



По его словам, к терактам в украинских Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники спецслужб. Также глава украинского ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине.

