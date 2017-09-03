В Кремле обеспокоены сообщениями о митинге у посольства Мьянмы в Москве



Сообщения СМИ о митинге у посольства Мьянмы в Москве вызывают озабоченность у Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков



Полиция не зафиксировала нарушений порядка у посольства Мьянмы в российской столице, где в воскресенье собрались люди в поддержку мусульман-рохинджа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

" Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы действительно видели сообщения СМИ. Эти сообщения вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информации — дело в том, что сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы делать какие-то выводы" , — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с Путиным тема, которая вызвала эти протесты, а именно притеснения властями Мьянмы мусульман в этой стране.





Агентство Рейтер в пятницу передало заявление армии Мьянмы, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Участники акции в поддержку мусульман народа рохинджа возле посольства Мьянмы в Москве. 3 сентября 2017



Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор.



Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными " араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.



Участники акции в поддержку мусульман народа рохинджа возле посольства Мьянмы в Москве. 3 сентября 2017