МИД России призвал США одуматься

МИД России потребовали от США немедленно вернуть в собственность российские дипломатические объекты в стране. «Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что 2 сентября власти США фактически захватили здания Генерального консульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, несмотря на то, что они находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Кроме того, россиянам также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке. Все это является грубым нарушением международного права, подчеркивают в МИД

«Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — отмечается в заявлении.

2 сентября советника-посланника американского посольства в Москве Эндрю Годфри вызвали в МИД России, где вручили ноту протеста в связи с намерениями Соединённых Штатов провести обыск в торгпредстве.

31 августа США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В воскресенье стало известно, что три здания дипломатических представительств России в США были переданы американцам.