Путин второй год подряд отказался от участия в Генассамблее ООН

Кроме того, Песков отказался прокомментировать инициативу американского лидера Дональда Трампа , который, по данным Reuters, 18 сентября планирует встретиться с мировыми лидерами и обсудить реформу ООН

В прошлый раз Путин выступал на юбилейной, 70-й, сессии Генассамблеи ООН в 2015 году. В своей речи он затронул украинский кризис и ситуацию с терроризмом на Ближнем Востоке. До этого российский лидер участвовал в мероприятиях в 2000, 2003 и 2005 годах.