Путин предупредил об угрозе масштабного конфликта на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, проблемы региона нужно решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий, заявил президент России Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС в Китае. «По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен», — написал российский лидер в своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита в Китае, передает РИА «Новости»

Как подчеркнул Путин, проблему нужно решать с помощью диалога, без провокаций и давления. В связи с этим он напомнил, что Россия и Китай разработали «дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности».

Накануне в МИД России подчеркнули, что соревнование в силе на Корейском полуострове между разными странами ставит регион на грань военного конфликта. Комментируя сложившуюся в регионе ситуацию, Москва призвала все вовлеченные стороны приступить к налаживанию диалога без предварительных условий.