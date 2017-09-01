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Собчак может стать соперником Путина на выборах президента
В Кремле задумались над выдвижением женщины кандидатом в президенты России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента. Высокопоставленные источники назвали несколько кандидатур, среди которых три из «Справедливой России». Это председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.
Кроме того среди имен фигурирует медиаперсона Ксения Собчак. Она демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — пишет газета.
В свою очередь, Великая сообщила, что разговора с ней на эту тему еще не было и это маловероятно. Петеляева сказала, что тоже не получала официального предложения, но ей было бы интересно поучаствовать. С Волынец связаться не удалось, комментарий Собчак отсутствует.
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