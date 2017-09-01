Собчак может стать соперником Путина на выборах президента

Кроме того среди имен фигурирует медиаперсона Ксения Собчак . Она демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — пишет газета.

В свою очередь, Великая сообщила, что разговора с ней на эту тему еще не было и это маловероятно. Петеляева сказала, что тоже не получала официального предложения, но ей было бы интересно поучаствовать. С Волынец связаться не удалось, комментарий Собчак отсутствует.