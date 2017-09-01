Приграничные с Крымом районы Украины превратились в " рассадник экстремизма и терроризма".





В частности, беспокойство вызывает дислокация в Херсонской области так называемого " крымско-татарского батальона" и боевиков " Правого сектора" (запрещенная в России организация — прим. " РГ"). Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов . Он провел первое со дня основания Национального антитеррористического комитета заседание антитеррористических комиссий двух субъектов РФ.

Среди угроз политик отметил проведение Киевом карательной операции на юго-востоке Украины. При этом Аксенов подчеркнул, что в целом обстановка в Крыму стабильная и контролируемая. Соответствующая запись появилась на странице главы республики в Facebook.