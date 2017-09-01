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Российская Газета

Территорию у границ Крыма Аксенов назвал "рассадником экстремизма"

«Рассадник терроризма»: Аксенов о границе Украины и Крыма
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Приграничные с Крымом районы Украины превратились в " рассадник экстремизма и терроризма".
В частности, беспокойство вызывает дислокация в Херсонской области так называемого " крымско-татарского батальона" и боевиков " Правого сектора" (запрещенная в России организация — прим. " РГ"). Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он провел первое со дня основания Национального антитеррористического комитета заседание антитеррористических комиссий двух субъектов РФ.
Среди угроз политик отметил проведение Киевом карательной операции на юго-востоке Украины. При этом Аксенов подчеркнул, что в целом обстановка в Крыму стабильная и контролируемая. Соответствующая запись появилась на странице главы республики в Facebook.
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