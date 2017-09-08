Доступ россиян на закрытые дипобъекты возможен с американским эскортом



Доступ официальных представителей России на три ее блокированных в США дипломатических объекта возможен теперь только с отдельного разрешения Вашингтона и с американским эскортом. Это подтвердил в четверг журналистам сотрудник Госдепартамента высокого ранга.



"В рамках Венской конвенции [о дипломатических сношениях от 1961 года] принимающая сторона решает, может ли собственность использоваться для ведения дипломатической или иной схожей деятельности, и эта возможность теперь снята", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства , комментируя ситуацию вокруг генерального консульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке.

" [Но] они владеют [этой] собственностью. Они могут входить туда с разрешения Госдепартамента США и с [американским] эскортом", — продолжил дипломат, говоря о российских должностных лицах. На вопрос о том, охраняют ли в настоящее время власти США эти три объекта зарубежной госсобственности России, он ответить затруднился. "Я в этом сомневаюсь", — признал сотрудник Госдепартамента.



Затронув проблематику осмотра трех российских дипломатических объектов сотрудниками спецслужб США, он заявил: "Это [был] проход, подтверждающий, что дипломатическая деятельность прекращена". "Мы подтверждаем, что они [россияне] ее прекратили", — отметил американский дипломат. При этом он утверждал, что сделанные его российскими коллегами видеозаписи досмотра трех дипмиссий сотрудниками спецслужб США представляют собой "пропагандистский фильм другой стороны".



"Это [предпринятые американской стороной действия] — то, чем вы [в таких случаях] занимаетесь. Вы совершаете проход, и когда этот процесс завершен, вы подтверждаете [прекращение дипломатической деятельности]. Это не обыск, это проход, призванный подтвердить, что деятельность, которой там прежде занимались, завершается", — добавил представитель Госдепартамента.

