Генпрокуратура требует уточнить прогноз погоды



Надзорное ведомство предложило Минприроды лучше следить за состоянием атмосферы



Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды Сергея Донского об ошибке Росгидромета , которая привела к «катастрофическим последствиям» от урагана 29 мая. Кроме того, прокуроры остались недовольны, что метеослужбой не повсеместно организован мониторинг содержания в воздухе опасных для человека веществ — мелкодисперсной пыли и диоксинов. Сеть мониторинга загрязнения воздуха совсем отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае, сказали «Ъ» в Генпрокуратуре. Надзорное ведомство предлагает Минприроды провести работу над ошибками подведомственной службы.

Генпрокуратура просит главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу «по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям», сказал «Ъ» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной . «Жертвами прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана стали 16 человек, ранения получили около 200, — говорит он. — Вследствие воздействия грозы, сильного дождя, града и ветра, достигавшего скорости 30 м/с, повреждено более 30 тыс. деревьев, свыше 2 тыс. автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тыс. граждан — по предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 млн руб.». Прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ „Центральное УГМС“, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 м/с».





Генпрокуратура также рекомендует Сергею Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета «по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением». Сегодня государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае, рассказал «Ъ» Александр Куренной. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 тыс. человек, а в трети городов Российской Федерации количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам. Кроме того, Росгидрометом не повсеместно организовано «измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины». По данным Генпрокуратуры, всего лишь 7% пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы. В населенных пунктах отслеживается наличие в атмосферном воздухе только 54 видов вредных элементов из 160 наименований, определенных распоряжением правительства от 8 июля 2015 года, которое содержит перечень загрязняющих веществ, подлежащих регулированию, добавляют в надзорном ведомстве. Метеорологи сообщали Минприроды о необходимости совершенствования организации государственной наблюдательной сети, но «министерством должных мер не принималось», говорит Александр Куренной. Прокуроры рекомендуют природоохранному ведомству организовать мониторинг концентраций в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли, иных опасных элементов, включая диоксины, содержащихся в правительственном перечне.



В Росгидромете не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» претензии Генпрокуратуры. В Минприроды «Ъ» сказали, что не будут комментировать «служебную переписку», отметив: «Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы».

