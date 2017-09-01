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Выдворенная с Украины журналистка «Первого канала» вернулась в Москву
Фото: Вконтакте
Журналистка «Первого канала» Анна Курбатова, которая 30 августа была задержана Службой безопасности Украины и депортирована, вернулась в Москву. Она прилетела в столицу рейсом «Аэрофлота» из Минска. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее «Первый канал» сообщил о похищении журналистки. МИД России заявил, что депортация журналистки — это «не случайный инцидент, а целенаправленная провокация украинских силовиков и национал-радикалов».
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