Американская Freedom House в своем докладе назвала Крым российским

В докладе правозащитной организации Freedom House (США) о свободе прессы на карте Крым значится российским. На это обратил внимание депутат Верховной рады , глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

" Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России. Особый цинизм ситуации придает название доклада — " Двойные угрозы глобальной демократии" , — написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

Накануне Дня независимости Украины в городе Бровары установили сцену с картой страны без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Правоохранители изъяли эту карту. Позже стало известно, что из-за инцидента увольняется глава отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко . По факту размещения " урезанной" карты было возбуждено уголовное дело по статье " посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.