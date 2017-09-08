Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

Посольство США в Москве возобновило обработку заявок на выдачу виз, приостановленную в связи с сокращением численности американских дипмиссий в России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время брифинга. «Процесс выдачи виз возобновился 1 сентября. У нас все еще недостаточно консульских сотрудников для этой работы в нашем посольстве, поэтому мы не так быстро обрабатываем заявления на выдачу виз», — цитирует «РИА Новости» представительницу Госдепа.

Напомним, 28 июля российские власти потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. В ответ на это Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

На этой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне обвинил Вашингтон в нарушении имущественных прав Москвы и поручил МИДу подать в суд из-за закрытия властями США ряда дипломатических объектов РФ.