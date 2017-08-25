Россия провела в Сирии уникальную операцию

Российские военные впервые применили в Сирии воздушную и морскую составляющие в одном ударе. О деталях уникальной операции рассказал заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Игорь Макушев. Его слова передаёт РИА Новости

«В ходе специальной операции по плану Генерального штаба впервые осуществлено боевое применение высокоточных средств поражения воздушного и морского базирования», — заявил Макушев.

Своё заявление Макушев сделал, выступая на круглом столе во время Международного военно-технического форума «Армия-2017». По словам представителя ведомства, всего российская армия испытала в арабской республике более 200 образцов нового вооружения. В частности, за время антитеррористической операции в Сирии российские беспилотники совершили 14 тысяч вылетов.

Представитель Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов заявил, что боевики запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» используют тактику «пчелиного роя». Во время операций террористы хаотично нападают на позиции сирийской правительственной армии небольшими, но слаженными и хорошо скоординированными группами. Кроме того, террористы зачастую располагают артиллерию и бронетехнику рядом со школами, больницами и мечетями, избегая таким образом ударов авиации. Одним из тактических новшеств боевиков стало использование дронов-камикадзе.

Россия ведёт в Сирии антитеррористическую операцию с 26 августа 2015 года. Самолёты российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) действуют в арабской республике с разрешения властей Сирии.

Прикрытием авиационной группы занимаются 10-15 кораблей постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России на Средиземном море. За время операции ВКС РФ уничтожили порядка 35 тысяч боевиков, 725 тренировочных лагеря террористов, а также более 400 мастерских и заводов, где боевики производили снаряды.

Официально Россия признаёт гибель 39 российских военнослужащих, из которых 36 военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 3 военнослужащих числятся как небоевые потери, 11 человек получили ранения.