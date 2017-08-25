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США призвали не считать новые санкции направленными против властей России
Санкции, введенные против россиян за связи с КНДР, не направлены против российского правительства, заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт. Она заявила, что «санкции (против) третьей стороны» введены в отношении компаний и лиц из Китая и России, но США «совершенно не ставили целью какие-то конкретные правительства», передает РИА «Новости».
22 августа США внесли в санкционный список по КНДР шесть физлиц, включая четырех россиян. В МИД России заявили, что новые санкции США лежат вне правового поля.
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