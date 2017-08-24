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Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой
Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства.
«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Г., в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», — говорится в сообщении. Отмечается, что запрос находится на рассмотрении.
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