Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой

Российскую недвижимость Каримовой могут арестовать
Фото:
Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства.
«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Г., в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», — говорится в сообщении. Отмечается, что запрос находится на рассмотрении.
Еще 11 источников
В мире Главное Политика Узбекистан
Генпрокуратура РФ
Гульнара Каримова
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости