Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой



Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой , старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства.

«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Г., в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», — говорится в сообщении. Отмечается, что запрос находится на рассмотрении.