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В Сирии появилась новая группировка боевиков

В Сирии банды террористов объединились в новую группировку под названием " Хейат Тахрир аш-Шам" , сообщил начальник главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Коробова, объединились уже 70 бандгрупп, общая численность новой группировки составила более 25 тыс. человек.
Ключевую роль в новой структуре играет " Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России).
" Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама" , — отметил Коробов.

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РИА Новости
Джебхат ан-Нусра Генштаб
Игорь Коробов
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