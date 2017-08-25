В Сирии появилась новая группировка боевиков

По словам Коробова, объединились уже 70 бандгрупп, общая численность новой группировки составила более 25 тыс. человек.



Ключевую роль в новой структуре играет " Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России).



" Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама" , — отметил Коробов.



