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CNN утверждает, что советник Трампа пытался устроить встречу с руководством РФ
Следователи Конгресса нашли письмо советника президента США Рика Диборна, в котором он якобы пытался устроить встречу предвыборног штаба Трампа с российским руководством. Конгрессмены, ведущие расследование по вмешательству России в американские выборы нашли электронное письмо советника американского президента Рика Дирборна, в котором якобы предпринималась попытка устроить встречу предвыборной команды Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на CNN. Как утверждают в телекомпании, в июне прошлого года Дирборн, который сейчас является заместителем главы администрации Дональда Трампа, отправил представителям предвыборного штаба президента письмо. В нем упоминался человек из WV, который хотел провести встречу высокопоставленных представителей Трампа с Путиным. Как считают источники CNN, аббревиатура расшифровывается, как штат Западная Верджиния. Неизвестно, что это за человек, чего он или она хотел и действовал ли Дирборн по запросу, — отметили в телекомпании. В CNN считают, что Дирборн принимал активное участие в организации одного из выступлений Трампа во время дебатов. Сам Дирборн эту ситуацию не прокомментировал, воздержалась от комментариев и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Мы не собираемся комментировать гипотетическую утечку документов, — заявила она.
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