Националисты активизируются осенью: в дипмиссии РФ на Украине ждут новых провокаций

Рост числа провокаций со стороны украинских националистов ожидают сотрудники российской дипмиссии с наступлением осени. Также националисты планируют проверку представительства Россотрудничества в Киеве на предмет ведения «антиукраинской деятельности». Об этом «Известиям» рассказали представители посольства РФ на Украине.

По мнению сотрудников посольства, в сентябре, с началом нового политического сезона, у стен дипломатической миссии вновь начнут активно устраивать пикеты и митинги. Работать в условиях перманентной осады весьма непросто, но в посольстве продолжают активную деятельность, особенно в части консульской работы. Ведь на Украине живет большое количество граждан РФ и им необходима помощь и поддержка.

Как полагают некоторые дипломаты, часто за пикетами и другими недружественными действиями вокруг российского посольства стоят структуры, цель которых — разжечь антироссийские настроения. Подобные действия — прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой дипломат и дипимущество неприкосновенны, а принимающая сторона должна обеспечивать всем сотрудникам посольства безопасность.