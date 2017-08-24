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Националисты активизируются осенью: в дипмиссии РФ на Украине ждут новых провокаций
Фото: voicesevas.ru
Рост числа провокаций со стороны украинских националистов ожидают сотрудники российской дипмиссии с наступлением осени. Также националисты планируют проверку представительства Россотрудничества в Киеве на предмет ведения «антиукраинской деятельности». Об этом «Известиям» рассказали представители посольства РФ на Украине.
По мнению сотрудников посольства, в сентябре, с началом нового политического сезона, у стен дипломатической миссии вновь начнут активно устраивать пикеты и митинги. Работать в условиях перманентной осады весьма непросто, но в посольстве продолжают активную деятельность, особенно в части консульской работы. Ведь на Украине живет большое количество граждан РФ и им необходима помощь и поддержка.
Как полагают некоторые дипломаты, часто за пикетами и другими недружественными действиями вокруг российского посольства стоят структуры, цель которых — разжечь антироссийские настроения. Подобные действия — прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой дипломат и дипимущество неприкосновенны, а принимающая сторона должна обеспечивать всем сотрудникам посольства безопасность.
Стоит отметить, что митинги, пикеты и демонстрации под стенами российского посольства стали чуть ли не каждодневным событием на Украине. Так, буквально накануне у посольства был организован пикет, участники которого требовали «свободу Крыму» и «прекращения насильственных исчезновений на оккупированном полуострове». А в марте 2016 года состоялся самый крупный погром дипмиссии, когда здание посольства забросали файерами и пиротехникой, повредили стоящие рядом автомобили. Осудили тогда действия вандалов даже в Госдепартаменте США.
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