Госдеп «поплыл» в вопросе о визах

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге в среду заявила, что приостановка выдачи россиянам американских неиммиграционных виз не является ответной мерой на сокращение персонала американских диппредставительств в РФ.

По ее словам, российские СМИ «сошли с ума», сообщая о том, что США предприняли ответные меры.

«Позвольте мне четко заявить, что Соединенные Штаты не принимали каких-либо ответных мер в отношении России. К сожалению, мы были вынуждены сократить размер нашей миссии в России… Поскольку нам пришлось сокращать численность персонала, который рассматривает вопросы выдачи виз, мы должны были приостановить прием заявлений от россиян, которые прямо сейчас хотят приехать в Соединенные Штаты», — цитирует Науэрт ТАСС

Представитель Госдепа добавила, что первоочередной задачей сотрудников посольства и консульств является забота о гражданах США. «Американцы стоят на первом месте, когда речь заходит о выдаче виз», — пояснила Науэрт.

Вновь назвав решение Москвы о сокращении дипперсонала прискорбным, глава пресс-службы Госдепартамента добавила: «Россия знала, что это произойдет, потому что они знают, чем занимается персонал в консульствах».