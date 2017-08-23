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В Госдепе заявили о желании улучшить отношения с Россией
Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты хотели бы, чтобы отношения с Россией были бы лучше.
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«С начала работы новой администрации мы говорили о низком уровне доверия (с Россией. — RT). Мы хотели бы, чтобы отношения были лучше», — заявила Науэрт.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Россия не находятся в состоянии новой «холодной войны».
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