В Госдепе заявили о желании улучшить отношения с Россией



Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты хотели бы, чтобы отношения с Россией были бы лучше.

Об этом она сказала в ходе брифинга.



«С начала работы новой администрации мы говорили о низком уровне доверия (с Россией. — RT). Мы хотели бы, чтобы отношения были лучше», — заявила Науэрт.

