Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму



Вопрос о принадлежности Крыма может быть «заморожен» в том случае, если Москва «прервёт спираль эскалации». С таким заявлением выступил кандидат в федеральные канцлеры Германии, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер . Его слова передаёт Deutsche Welle

«Нужно проверить, можно ли прорваться сквозь спираль эскалации и гонки вооружения, которая существует на данный момент», — заявил Линднер.



Линднер добавил, что власти ФРГ не признают Крым частью России, санкции останутся в силе, но этот вопрос перестанет быть приоритетным в отношениях двух стран. По мнению политика, если Кремль продемонстрирует готовность и дальше двигаться по пути уменьшения напряжения, ограничительные меры постепенно можно будет снимать.





11 августа Линднер уже высказывал подобную позицию. Согласно социологическим опросам, 44,4% немецких граждан поддерживают идею признания Крыма российским регионом. Власти ФРГ эти заявления называет «личным мнением» Линднера. Позицию политика раскритиковал министр иностранных дел Украины Павел Климкин

6 августа координатор кабмина ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрле заявил, что Европейский союз должен сконцентрировать свои усилия на разрешении конфликта на востоке Украины и оставить временно в стороне вопрос принадлежности Крыма.



Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.