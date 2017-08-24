Небензя осудил новые санкции США против России

Постпред России при ООН Василий Небензя осудил новые санкции США в отношении россиян в связи с КНДР, назвав их неправомерными. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы, во-первых, осуждаем этот шаг, во-вторых, мы не считаем его правомерным и, в-третьих, мы не считаем, что это будет способствовать стабилизации и улучшению российско-американских отношений", — сказал Небензя.

По мнению постпреда, США должны были обратиться в комитет ООН, который занимается санкциями по КНДР и согласовать включение в санкционный список новых лиц и компаний.

"Когда мы принимали последнюю резолюцию по КНДР 5 августа, мы не давали никакого согласия на дополнительные санкции в дополнение к тем, что предусмотрены резолюцией", — добавил он.