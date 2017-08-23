Офицеры ФСБ могли передать США данные о российских хакерах

Арестованных за госизмену сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ заподозрили в передаче США имен российских хакеров, которых американцы потом задерживали по всему миру. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в спецслужбе и представителя крупной компании по кибербезопасности.

По словам собеседников издания, именно по их наводке на Мальдивах задержали сына депутата Госдумы Романа Селезнева . В США его признали виновным в кибермошенничестве на сумму в 170 миллионов долларов и приговорили к 27 годам тюрьмы.

Сообщалось, что им предъявили обвинение в госизмене, но деталей правоохранители не уточнили.