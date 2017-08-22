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Госдеп США обвинил Россию в поставке оружия талибам

Госдеп США обвинил Россию в поставке оружия талибам
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия участниками запрещенного в России экстремистского афганского движения «Талибан». Как сообщил «Интерфакс», такое заявление глава Госдепа сделал в ходе брифинга.
Россия действительно поставляет вооружения «Талибану» и это, конечно, является нарушением международных норм и нарушением норм Совета безопасности ООН— Рекс Тиллерсон.
Чиновник отметил, что поставки вооружений должны проходить только через правительство Афганистана.
Это не первое обвинение России со стороны США о поставках оружия радикальной группировке Афганистана. Ранее такую информацию распространяла телекомпания CNNЮ, публикуя на своем сайте фотографии талибов, вооруженных автоматами Калашникова, винтовками и пулеметами без опознавательных знаков.
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