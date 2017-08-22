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Поклонская рассказала о съемках в клипе про Крым
Согласно сюжету клипа, персонаж Поклонской возвращает мальчику потерянный им игрушечный кораблик. Кораблик ассоциируется с «вернувшимся в родную гавань» Крымом.
Депутат Государственной думы Российской Федерации и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала свое в качестве актрисы в музыкальном клипе «Корабли», об этом сообщает РИА Новости.
Запись появилась на YouTube-канале исполнителя Олега Скрэтча, съемки происходили в Крыму. Согласно сюжету клипа, персонаж Поклонской возвращает мальчику потерянный им игрушечный кораблик. Этот кораблик, призналась Поклонская, она ассоциирует с «вернувшимся в родную гавань» Крымом.
«Мы давно хотели сделать проект в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию. Как раз кораблик и ассоциируется у меня с Крымом, с Родиной, с нашими светлыми детскими чувствами. То, что нас греет, бережет. Я очень рада, что приняла участие в такой работе, давно хотела», — рассказала депутат.
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