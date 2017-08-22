Поклонская рассказала о съемках в клипе про Крым

Согласно сюжету клипа, персонаж Поклонской возвращает мальчику потерянный им игрушечный кораблик. Кораблик ассоциируется с «вернувшимся в родную гавань» Крымом.

Запись появилась на YouTube-канале исполнителя Олега Скрэтча, съемки происходили в Крыму. Согласно сюжету клипа, персонаж Поклонской возвращает мальчику потерянный им игрушечный кораблик. Этот кораблик, призналась Поклонская, она ассоциирует с «вернувшимся в родную гавань» Крымом.

«Мы давно хотели сделать проект в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию. Как раз кораблик и ассоциируется у меня с Крымом, с Родиной, с нашими светлыми детскими чувствами. То, что нас греет, бережет. Я очень рада, что приняла участие в такой работе, давно хотела», — рассказала депутат.