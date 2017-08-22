Роднина рассказала об «иступленном фанатизме» Поклонской

Роднина опубликовала скриншот записи Поклонской, в которой та заявила, что «уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад убил Главу Российского государства». При этом Поклонская отметила, что сама Роднина «14 лет назад ставила свечку в Храме на Крови» в Екатеринбурге.





Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым.

Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina) Авг 21 2017 в 7:39 PDT «Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым», — написала Роднина в ответ.



Их заочный спор начался, когда Поклонская опубликовала в твиттере пост с призывом «покаяться» и ссылкой на фотографии царской семьи. «Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…» — написала парламентарий. Ссылка, прикрепленная к этому посту, ведет на страницу Поклонской в соцсети «ВКонтакте». Там размещено видео, посвященное семье Николая II. В ролике звучит песня Стаса Михайлова «Покаяние».

Роднина с Поклонской не согласилась. «Вообще-то, это он предал Российскую империю и народ», — так фигуристка прокомментировала ее пост.