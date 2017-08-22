Эксперты объяснили причину резкого увеличения нарушений ПДД в России

Судебные приставы РФ собрали за первое полугодие 2017 году долгов по штрафам ГИБДД на сумму более 7,1 миллиардов рублей, а общее число должников увеличилось на 600 тысяч человек.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ФССП, резкое увеличение числа нарушений ПДД объясняется не тем, что россияне стали больше нарушать, а скорее ростом числа камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, эксперты полагают, что в связи с совершенствованием систем фиксации нарушения стало сложнее скрывать.

В то же время ФССП обратили внимание на то, что увеличилось и количество автомобилей в стране, которое пропорционально влияет и на рост числа нарушений.