Главное сейчас
-
«Позор!»: Борисов выгнал украинского политолога из студии «Пусть говорят»
-
«Чушка». Названа причина убийства пауэрлифтера Драчева
-
Минтруд отреагировал на неоднозначное заявление ЦБ о зарплатах
-
ИГ опубликовало видеообращение виновника сургутской резни
-
Новый телеканал на Украине создадут с оглядкой на Россию
Главные события у вас в почте
Эксперты объяснили причину резкого увеличения нарушений ПДД в России
Судебные приставы РФ собрали за первое полугодие 2017 году долгов по штрафам ГИБДД на сумму более 7,1 миллиардов рублей, а общее число должников увеличилось на 600 тысяч человек.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ФССП, резкое увеличение числа нарушений ПДД объясняется не тем, что россияне стали больше нарушать, а скорее ростом числа камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.
Кроме того, эксперты полагают, что в связи с совершенствованием систем фиксации нарушения стало сложнее скрывать.
В то же время ФССП обратили внимание на то, что увеличилось и количество автомобилей в стране, которое пропорционально влияет и на рост числа нарушений.
Оставить комментарий