"Напоминание о справедливости": Польша заявила о праве на репарации от ФРГ



Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.

" Польша говорит о справедливости"



Премьер-министр страны отметила, что репарации являются " напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".



" Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен" , — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг. При этом польский премьер призвала всех критиков этой идеи " посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны".





Ранее о праве Польши на немецкие репарации за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой, заявил министр страны Антоний Мачеревич

" Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций" , — заявил Мачеревич.



При этом польский министр утверждает, что Варшава имеет право вновь поднять вопрос о репарациях в связи с тем, что отказ Польши не носил характера документа юридического назначения.





В польском внешнеполитическом ведомстве также заявляли о рассмотрении вопроса о требовании репараций с немецкой стороны.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года, на которой обсуждались вопросы послевоенного урегулирования и территориальные претензии, Польше отошли отторгнутые от побежденной Германии Померания, Силезия и 2/3 Восточной Пруссии. Однако Польша потеряла территории в Белоруссии и на Западной Украине.



Претензии к России



Ранее 21 августа издание Dziennik сообщило, что депутаты польского сейма от правящей партии " Право и справедливость" готовят законопроект, предусматривающий военные репарации с России.



Портал отмечал, что один из инициаторов идеи Станислав Пента выступил с идеей взыскания с Москвы " триллионов злотых за преступления СССР". При этом Пента добавил, что " должна быть высчитана точная сумма репараций". Другой инициатор законопроекта Малгожата Гощевская, являющийся однопартийцем Пенты, утверждал, что " россияне разворовали промышленность, произведения искусства". В связи с этим, по мнению Пенты, России необходимо выплатить Польше " военные репарации".





Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. По его мнению, Советский Союз " очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны" в связи с тем, что " вместе с Германией напал на Польшу".

Кроме того, в июле польский президент подписал поправки в закон о запрете коммунизма, предусматривающие снос советских памятников. В российском дипломатическом ведомстве назвали это решение провокацией.