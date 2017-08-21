Дипломатический кризис между Россией и США ударил по туристам

Начиная со среды процедура выдачи неиммиграционных виз в США будет приостановлена по всей России. Об этом сегодня объявило посольство США в Москве. В диппредставительстве объясняют такое решение сокращением штата в связи с требованиями российской стороны. Позднее выдача виз и проведение собеседований возобновятся — но только в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что увязка сокращения числа сотрудников посольства США в Москве и генконсульств в регионах с увеличением сроков оформления американских виз «не выдерживает никакой критики». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответных поспешных действий против американцев не последует.

Информация о приостановке выдачи неиммиграционных виз в США появилась на сайте американского посольства в понедельник. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», — говорится в заявлении. «До тех пор пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме», — предупредили в понедельник в посольстве США.

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств», — объяснили в посольстве США свое решение ограничить выдачу виз.

„Ъ“). Вторая задача — вести работу с Россией в приоритетных для США сферах и в целом отстаивать национальные интересы США. Выдача виз гражданам РФ — задача важная, но первые две важнее. А для того, чтобы быть в состоянии так же качественно, как и прежде, выполнять нашу приоритетную работу по первым двум направлениям, мы вынуждены урезать людей на третьем. Это не наш выбор. Это выбор российских властей». Источник «Ъ» , близкий к Госдепартаменту США , объяснил логику этого решения: «Главная задача американской дипломатии в России — защищать интересы граждан США (находящихся в РФ. —). Вторая задача — вести работу с Россией в приоритетных для США сферах и в целом отстаивать национальные интересы США. Выдача виз гражданам РФ — задача важная, но первые две важнее. А для того, чтобы быть в состоянии так же качественно, как и прежде, выполнять нашу приоритетную работу по первым двум направлениям, мы вынуждены урезать людей на третьем. Это не наш выбор. Это выбор российских властей».

Таким образом, от поездок в США в ближайшее время, скорее всего, придется отказаться как обычным туристам, так и спортсменам—участникам соревнований, студентам и ученым, дипломатам, участникам программ обмена, журналистам и даже транзитным пассажирам. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, на данный момент туристам и бизнесменам придется дожидаться собеседования в диппредставительстве в течение 85 дней, студентам и участникам культурных и академических обменных программ — в течение 36 дней, а просителям других краткосрочных виз — в течение 53 дней. Еще два дня рабочих дня займет обработка визы. В посольстве США поясняют, что отменены будут и ранее назначенные собеседования. Для ответов на возможные вопросы в дипмиссии подготовили информационную справку: из нее следует, что тем, кто уже запланировал поездку в США, стоит обратиться в посольство лично, а также не рассчитывать на скорое получение визы.

Туристический поток в США в последнее время показывал устойчивый рост. Согласно данным пограничной службы ФСБ, которые приводит Российский союз туриндустрии (РСТ), в первом квартале этого года россияне совершили 26,5 тыс. туристических поездок в США, на 30,5% больше чем годом ранее. По итогам 2016 года этот показатель оценивался в 109,7 тыс., на 5,2% выше, чем годом ранее. Гендиректор компании «ВИП сервис» Дмитрий Горин указывает, что в этом году число туристических поездок в США по прогнозам должно было достигнуть 120-130 тыс. «Но любые визовые ограничения традиционно снижают количество посещающих страну туристов на 30%», — замечает он.

Представитель РСТ Ирина Тюрина соглашается с тем, что решение посольства США неминуемо приведет к снижению числа туристических поездок в страну.

«Сейчас запись на собеседование велась уже на ноябрь, в дальнейшем срок скорее всего растянется до полугода», — заявила она «Ъ». При этом по словам госпожи Тюриной турпоток в США с Дальнего Востока может в принципе сойти на нет: сейчас между страной и регионом есть прямое авиасообщение, но немногие захотят отправиться в Москву для оформления визы, что значительно увеличит стоимость поездки. Согласно ее оценкам организованный турпоток в США занимает незначительную долю от общего числа посещающих направление россиян. «Тем не менее, на рынке есть турфирмы, организующие поездки в США, но зачастую в них обращаются путешественники, уже получившие визы», — объясняет она.

Когда в Москве еще был день, генконсульство США во Владивостоке уже было закрыто. Один из сотрудников диппредставительства сообщил «Ъ», что информация о приостановлении выдачи виз до окончания рабочего дня в консульство не поступала. Обстановка вокруг консульства в понедельник была обычной, собеседования для соискателей виз проводились по записи, поэтому очередей возле здания не было. Около здания Генерального консульства США в Екатеринбурге в понедельник так же было все спокойно: ажиотажа и очередей не наблюдалось. Всем спрашивающим о возможном собеседовании для неммиграционной визы охранники отвечали: «Не знаем». И выдавали бумажки с номером телефона визового контакт-центра в Москве. Не было в понедельник ажиотажа и у здания консульства США в Санкт-Петербурге на Фурштатской улице. Сотрудники консульства отказывались от любых комментариев, предлагая задавать вопросы пресс-службе посольства.

Напомним, после того как власти РФ потребовали от США уменьшить штат диппредставительств, в пресс-службе американского посольства в Москве не исключили, что у россиян могут возникнуть трудности с получением виз. А бывший посол США в РФ Майкл Макфол прямо предупредил, что из-за вынужденного сокращения персонала ждать виз в США гражданам РФ придется «неделями, если не месяцами». Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уже заявила, что увязка сокращения числа сотрудников посольства США в Москве и генконсульств в регионах с увеличением сроков оформления американских виз «не выдерживает никакой критики».

«Это, конечно, дальнейший курс на ухудшение отношений между Россией и США. Это попытка сделать вид, что США отвечают на санкции России в отношении американских дипломатов, когда 465 человек осталось, остальные были высланы, — сказал агентству " РИА Новости" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков . — Опыт показал, что Россия не оставляет подобных действий без ответа, что они должны быть выверенными, никакой спешки в этом отношении нет. Вести себя нужно достойно, отвечать нужно, но делать это так, чтобы не активизировать бесконечное количество витков напряженности в отношениях между двумя странами».

Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что поспешных ответных действий не будет. «Необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — заявил министр. И добавил:

«Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти.