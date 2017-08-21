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Лавров пообещал не срывать зло на американцах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона дополнительно изучит решение властей США о приостановке выдачи виз гражданам России, передает РИА «Новости».
"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно — мы не будем срывать зло на американских гражданах", — сказал он.
Лавров также отметил, что «если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался».
Ранее сообщалось, что США приостановят выдачу виз по всей России.
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