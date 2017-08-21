Путин выступил за минимизацию роли государства в фильтрации информации

Президент России Владимир Путин считает, что творческое сообщество должно само фильтровать теле— и интернет-контент, а влияние государства в этом вопросе следует минимизировать. Об этом он рассказал на встрече с участниками молодежного форума «Таврида», сообщает ТАСС

«Если само (творческое) сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства», — ответил Путин на предложение участника форума ввести фильтр для информационного контента, который помог бы избавиться от засилья агрессии и криминала в СМИ.

Президент предложил сообща подумать о таких механизмах и добавил, что находится в контакте с руководителями российских телевизионных каналов, которые, по признанию Путина, стараются изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.

«В современном мире это (фильтровать информацию ― прим. «Ленты.ру» ) сложно сделать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию»", — отметил глава государства. Путин также подчеркнул, что видит, как в некоторых странах предпринимаются попытки «отфильтровать все подряд».

Молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 3 июля до 31 августа. Его организаторами выступают Росмолодежь, подведомственный ему «Роспатриотцентр» и Московский государственный институт культуры. По данным организаторов, за время работы форума в его работе поучаствуют более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие разбито на восемь смен — в частности, для молодых художников, писателей, музыкантов, преподавателей истории и журналистов.