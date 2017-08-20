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National Interest: политика Запада делает войну с Россией практически неизбежной
Война между Россией и Западом практически неизбежна, так как Москве рано или поздно придётся ответить военной силой на жёсткое давление своих соседей, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, единственным человеком, который готов был учесть российские национальные интересы, был Дональд Трамп, однако после победы «антироссийской партии» он фактически не может влиять на ход событий.
«Война между Россией и Западом кажется практически неизбежной, — пишет The National Interest. — Ни одна уважающая себя страна, которая находится в безжалостном кольце враждебно настроенных соседей, не будет терпеть такое давление вечно. В конце концов, ей придётся защитить свои интересы военной силой».
И в самом деле, Россия уже «прибегала к военной силе»: в Грузии в 2008 году, после того, как Тбилиси начал войну с Москвой, стараясь подорвать её влияние в регионе, а также на востоке Украины, после того, как Запад устроил «революцию» 2014 года, во время которой был свергнут законно избранный президент, ратовавший за экономические связи с Москвой, напоминает издание.
До того, как «Запад выиграл холодную войну против советского большевизма», что, по мнению издания, было «необходимо и похвально», противники СССР находились в тысяче миль от Ленинграда. Теперь же этот город от сил НАТО отделяют лишь сто.
Это показывает грандиозный сдвиг в геополитическом положении России. Разумеется, как считает журнал, «советское ярмо» с народов Восточной Европы снять было надо, однако «западное вторжение» в традиционные сферы влияния Москвы — это крайне провокационная и дестабилизирующая политика, подчёркивает The National Interest.
«Украина была в сфере российского влияния. Как и Грузия. Как и Белоруссия. Как и Сербия. Все они в той или иной степени стали целями Запада, включая США, которые предприняли серьёзные шаги по расчленению Сербии и включению Грузии и Украины в НАТО», — отмечает издание.
Более того, западные страны умалчивают о том, когда и где они планируют остановится. Высокопоставленные американские чиновники свободно говорят о «смене режима» в России, а американское правительство спонсирует антиправительственную деятельность общественных организаций, благодаря которой был свергнут «пусть и коррумпированный, но законно избранный пророссийский президент Украины» Виктор Янукович, вынужденный впоследствии бежать из страны под страхом смерти. Действия Запада на Ближнем Востоке по «смене режимов» также лишь укрепляют подозрения Владимира Путина в том, что на Западе ему готовят похожую судьбу.
И в самом деле, демонизация Путина американской интеллигенцией практически не имеет прецедентов. Хотя с Гитлером российского президента сравнивала лишь Хиллари Клинтон, в то время как риторика остальных политиков была сдержаннее, реального отношения Запада к Путину это не меняет.
«Он — зло и возглавляет угрожающую, голодную до завоеваний страну: его и его государство нужно остановить, ограничить, вырвать ему клыки. И никто не желает признавать, что русские могут не без оснований считать себя народом, который обложили Америка и её союзники», — описывает The National Interest отношение Запада к Путину и России.
Дональда Трампа избрали во многом для того, чтобы тот изменил эту ситуацию. В отличие от большинства представителей американских элит, он заявил о желании сотрудничать с Россией по глобальным вопросам и признал частичную вину США за плохие отношения между Москвой и Вашингтоном.
Избрание Трампа должно было ознаменовать коренной перелом в российско-американских отношениях, прорыв враждебного кольца и начало сотрудничества с Москвой по Сирии и Украине. «Однако осколки такой многообещающей инициативы теперь валяются на полу мировой политики», — с сожалением констатирует журнал.
Возможно, никто и никогда не узнает правды о «российском вмешательстве» в американские выборы, однако на самом деле она не слишком важна. Антироссийские элиты одержали победу, что похоронило все планы Трампа по сближению с Россией. «Грядут новые санкции, вне зависимости от того, хочет этого президент или нет. Расширение НАТО и вмешательство Запада в дела Украины продолжится. Кольцо никуда не денется».
«Трудно представить, может ли такое развитие событий привести к чему-нибудь другому, кроме войны, — подводит итог The National Interest. — Фундаментальные национальные интересы России, которые Трамп был готов учесть, сделают эту войну практически неизбежной».
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