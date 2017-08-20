National Interest: политика Запада делает войну с Россией практически неизбежной

Война между Россией и Западом практически неизбежна, так как Москве рано или поздно придётся ответить военной силой на жёсткое давление своих соседей, пишет The National Interest . Как отмечает журнал, единственным человеком, который готов был учесть российские национальные интересы, был Дональд Трамп , однако после победы «антироссийской партии» он фактически не может влиять на ход событий.

«Война между Россией и Западом кажется практически неизбежной, — пишет The National Interest. — Ни одна уважающая себя страна, которая находится в безжалостном кольце враждебно настроенных соседей, не будет терпеть такое давление вечно. В конце концов, ей придётся защитить свои интересы военной силой».

И в самом деле, Россия уже «прибегала к военной силе»: в Грузии в 2008 году, после того, как Тбилиси начал войну с Москвой, стараясь подорвать её влияние в регионе, а также на востоке Украины, после того, как Запад устроил «революцию» 2014 года, во время которой был свергнут законно избранный президент, ратовавший за экономические связи с Москвой, напоминает издание.

До того, как «Запад выиграл холодную войну против советского большевизма», что, по мнению издания, было «необходимо и похвально», противники СССР находились в тысяче миль от Ленинграда. Теперь же этот город от сил НАТО отделяют лишь сто.

Это показывает грандиозный сдвиг в геополитическом положении России. Разумеется, как считает журнал, «советское ярмо» с народов Восточной Европы снять было надо, однако «западное вторжение» в традиционные сферы влияния Москвы — это крайне провокационная и дестабилизирующая политика, подчёркивает The National Interest.

«Украина была в сфере российского влияния. Как и Грузия. Как и Белоруссия. Как и Сербия. Все они в той или иной степени стали целями Запада, включая США, которые предприняли серьёзные шаги по расчленению Сербии и включению Грузии и Украины в НАТО», — отмечает издание.

Более того, западные страны умалчивают о том, когда и где они планируют остановится. Высокопоставленные американские чиновники свободно говорят о «смене режима» в России, а американское правительство спонсирует антиправительственную деятельность общественных организаций, благодаря которой был свергнут «пусть и коррумпированный, но законно избранный пророссийский президент Украины» Виктор Янукович , вынужденный впоследствии бежать из страны под страхом смерти. Действия Запада на Ближнем Востоке по «смене режимов» также лишь укрепляют подозрения Владимира Путина в том, что на Западе ему готовят похожую судьбу.

И в самом деле, демонизация Путина американской интеллигенцией практически не имеет прецедентов. Хотя с Гитлером российского президента сравнивала лишь Хиллари Клинтон , в то время как риторика остальных политиков была сдержаннее, реального отношения Запада к Путину это не меняет.

«Он — зло и возглавляет угрожающую, голодную до завоеваний страну: его и его государство нужно остановить, ограничить, вырвать ему клыки. И никто не желает признавать, что русские могут не без оснований считать себя народом, который обложили Америка и её союзники», — описывает The National Interest отношение Запада к Путину и России.

Дональда Трампа избрали во многом для того, чтобы тот изменил эту ситуацию. В отличие от большинства представителей американских элит, он заявил о желании сотрудничать с Россией по глобальным вопросам и признал частичную вину США за плохие отношения между Москвой и Вашингтоном.

Избрание Трампа должно было ознаменовать коренной перелом в российско-американских отношениях, прорыв враждебного кольца и начало сотрудничества с Москвой по Сирии и Украине. «Однако осколки такой многообещающей инициативы теперь валяются на полу мировой политики», — с сожалением констатирует журнал.

Возможно, никто и никогда не узнает правды о «российском вмешательстве» в американские выборы, однако на самом деле она не слишком важна. Антироссийские элиты одержали победу, что похоронило все планы Трампа по сближению с Россией. «Грядут новые санкции, вне зависимости от того, хочет этого президент или нет. Расширение НАТО и вмешательство Запада в дела Украины продолжится. Кольцо никуда не денется».

«Трудно представить, может ли такое развитие событий привести к чему-нибудь другому, кроме войны, — подводит итог The National Interest. — Фундаментальные национальные интересы России, которые Трамп был готов учесть, сделают эту войну практически неизбежной».