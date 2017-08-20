«Абсурд»: лидер левых в бундестаге о санкциях против РФ

Санкции Запада не способны поставить Россию на колени. Об этом заявил лидер Левой партии в бундестаге Дитмар Барч в интервью изданию Bild am Sonntag

По словам Барча, санкции не сломят россиян и они смешны на фоне потерь, которые Россия понесла в ходе Второй мировой войны.

«Во время Второй мировой войны миллионы людей в России гибли от голода и жажды. Кто знает Россию, тот не может всерьез считать, что глупые санкции поставят ее на колени», — заявил Барч.

Он отметил, что власти Германии считают, что с помощью санкций можно чего-то добиться, но это в корне неверное мнение.

Ранее другой известный немецкий политик также заявил о бесполезности западных санкций против РФ.

Заместитель главы партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд. в интервью газете Berliner Morgenpost сказал, что Крым необходимо признать частью России.

«Правильно будет признать Крым частью России. Крым никогда не вернется на Украину. Санкции ничего не меняют. Россия — это сила в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейский порядок», — заявил Гауланд,