Политолог пояснил предложение о переносе столицы из Москвы

Член Высшего совета партии «Единая Россия» , директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов пояснил, что столица РФ может быть перенесена в Екатеринбург так как этот город является самым подходящим вариантом.

«Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам», — написал Орлов на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения).

По его мнению, данные причины вполне существенны для того, чтобы запустить «серьезную дискуссию» о переносе столицы.