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Политолог пояснил предложение о переносе столицы из Москвы
Фото: Владимир Вяткин / РИА "Новости"
Член Высшего совета партии «Единая Россия», директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов пояснил, что столица РФ может быть перенесена в Екатеринбург так как этот город является самым подходящим вариантом.
«Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам», — написал Орлов на своей странице в Facebook.
Эксперт отметил, что Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения).
По его мнению, данные причины вполне существенны для того, чтобы запустить «серьезную дискуссию» о переносе столицы.
Напомним, что 19 августа, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания» с предложением перенести столицу России за Урал.
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