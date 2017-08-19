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"Размосквичимся": где будет новая столица России?

«Размосквичимся»: где будет новая столица России?
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Доктрину размосквичивания и перенос столицы страны за Урал предложили президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом сообщает RT со ссылкой на автора доктрины, представителя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Крупнов считает, что Россия «гиперцентрализирована».
Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения. Граждане предпочитают жить в нескольких крупных мегаполисах».
По словам демографа, в результате такой внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества и суверенитет над удалёнными территориями.
«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7—10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — говорит автор доктрины.
Он предлагает перенести столицу России за Урал, отдать приоритет в развитии Дальнему Востоку и Сибири, обеспечить сплошную авиатизацию и восстановить судоходность рек.
Кроме того, необходимо отказаться от мегаполисов в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной застройки. Каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, считает Крупнов.
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