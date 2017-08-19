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Генштаб РФ наградил сирийского генерала за высадку десанта в тыл ИГ*
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил сирийского генерала на авиабазе Хмеймим за операцию по высадке десанта в тыл террористов " Исламского государства" * (ИГ*) в районе Дэйр-эз-Зора, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
" По поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во время посещения российской авиабазы Хмеймим в САР начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ поблагодарил сирийских военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков ИГИЛ" , — говорится в сообщении.
Сообщается, что генерал армии Валерий Герасимов вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо Министра обороны РФ и наградное холодное оружие.
Совместная спецоперация российских и сирийских военных по штурму Эль-Кдера
" За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость" , — отметил генерал армии Валерий Герасимов, чьи слова приводит ведомство.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирии в ночь на 12 августа провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков террористической группировки " Исламское государство"8, захватив населенный пункт Эль-Кдер. Также сообщалось, что российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке десанта, операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников — генерала Сухела Хасана.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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