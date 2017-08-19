В Россотрудничестве не увидели проблемы в поездке украинских школьников в Россию

Пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов заявил, что в ситуации с приездом украинских школьников в Россию нет никакой проблемы. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что проблема произошла из-за того, что на Украине «кто-то возбудился», когда увидел информацию о поездке детей.

"Это просто люди, которые во всем ищут какую-то глупость. Им почему-то не понравилось, что дети могут поехать в Россию, изучать то, как живет наша страна, и рассказывать о том, как живет их страна", — отметил он.

По его словам, программа Россотрудничества «Здравствуй, Россия!» проводится ежегодно уже много лет для школьников из разных стран, в том числе с Украины.

"Они приехали в Москву и Санкт-Петербург, они ходят в Эрмитаж , они ходят в Кремль, знакомятся со своими сверстниками из других стран, рассказывают о том, что такое современная Украина. Им рассказывают про другие страны" — сказал Шатунов.