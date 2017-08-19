СМИ рассказали о встречах зятя Трампа и Романа Абрамовича

Агентство характеризует Абрамовича как «наиболее близкого к Владимиру Путину из проживающих на Западе российских олигархов». Информация была получена из формы SF-86, которая заполняется американскими чиновниками для получения допуска к секретным документам. В ней Кушнер указал, что в 2014 году вместе с супругой посещал Россию, где встречался с Абрамовичем и Жуковой. Отмечается, что знакомство произошло на ужине в Еврейском культурном центре. Также Кушнер инвестировал в арт-бизнес Жуковой.

Всего же Кушнер и Абрамович виделись три или четыре раза, но на всех этих встречах присутствовали третьи лица, пишет Bloomberg. Указывается, что пока нет доказательств того, что эти контакты могли каким-то образом привести к вмешательству Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.

В начале января был опубликован доклад американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. Москва опровергла все обвинения. Президент России Владимир Путин отмечал, что в данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.