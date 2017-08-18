«Слёзы на глазах». Путин рассказал о впечатлении от визита в Севастополь



Владимир Путин заявил, что у него наворачивались слёзы на глаза в первое посещение Севастополя после вхождения Крыма в состав России. Слова главы государства передаёт портал LIFE.

«Я сам, когда первый раз сюда приехал, у самого чуть ли не слёзы на глазах. Всегда в сознании российского гражданина Севастополь — особый город», — заявил Путин.



Путин сделал своё заявление во время встречи с местными жителями. Севастопольцы пожаловались президенту России на плохое состояние дорог, улиц, фасадов домов. Кроме того, жители города затронули тему нового генерального плана Севастополя. Глава государства отметил, что людей беспокоит планируемая передача участков земли из частной в федеральную собственность. Путин обещал проследить за «максимально прозрачной» реализацией программы.



18 августа Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Севастополь. Во время поездки президент России посетит школу «Бухта Казачья», музей-заповедник «Херсонес Таврический» и проведёт встречу с учёными города. Путин также возложит цветы к мемориальному комплексу «35-я береговая батарея». В церемонии примут участие активисты движения «Ночные волки». В этот же день глава государства посетит музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».