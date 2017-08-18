Порошенко назначил нового постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя главы государства в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым. Ранее указом от этой должности была освобождена Наталья Попович ", — говорится в сообщении.

В конце июня Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. В то же время Украина считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией».