Порошенко сменил своего представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя главы государства в так называемой автономной республике Крым. Им стал Борис Бабин, который «имеет большой опыт» и " проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции ", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Основной задачей постпреда, как отмечается на сайте Порошенко, станет «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом».

Временное представительство главы Украины в Крыму находится в Херсоне. Ранее должность постпреда занимала Наталья Попович

Крым стал субъектом РФ по итогам референдума, который прошел весной 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Киев отказывается признавать результаты референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией.