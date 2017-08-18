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Путин разрешил военным изымать земли у граждан
Президент России Владимир Путин предоставил Минобороны право изымать земельные участки для государственных нужд. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступил в силу со дня его подписания — 17 августа 2017 года.
В документе отмечается, что военное ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны».
Также из указа следует, что Минобороны получило возможность выдавать разрешения на строительство «объектов обороны и безопасности», входящих в инфраструктуру войск Нацгвардии. Ранее министерство могло выдавать разрешения только на строительство объектов Вооруженных сил.
Таким образом, Минобороны стало уже третьим ведомством, получившим в этом году право изымать земли у собственников. В марте такую возможность предоставили ФСО, а в мае — ФСБ. В ФСБ заявляли, что это нужно для обеспечения безопасности, например, в зонах с особыми условиями использования территорий или вблизи государственных границ.
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