Путин разрешил военным изымать земли у граждан

Президент России Владимир Путин предоставил Минобороны право изымать земельные участки для государственных нужд. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу со дня его подписания — 17 августа 2017 года.

В документе отмечается, что военное ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны».

Также из указа следует, что Минобороны получило возможность выдавать разрешения на строительство «объектов обороны и безопасности», входящих в инфраструктуру войск Нацгвардии. Ранее министерство могло выдавать разрешения только на строительство объектов Вооруженных сил.