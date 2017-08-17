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Захарова рассказала, где провела отпуск
Мария Захарова поделилась впечатлениями от проведённого отпуска. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что провела отпуск в Железноводске. Провела потрясающие две недели в городе Железноводске. Потрясающие, по-настоящему отличные курорты российского Северного Кавказа, всем рекомендую, — рассказала Захарова. Вместе с тем официальный представитель российского МИД призналась, что ей настолько понравилось место отдыха, что она даже подумывает когда-нибудь там провести выездной брифинг.
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