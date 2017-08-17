Ассанж заявил, что Россия не имеет отношения к взлому системы Демпартии США

" Во время нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году" , — приводит издание слова Рорабахера. " Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем" , — сказал он.





Конгрессмен заявил, что намерен передать более детальную информацию о встрече президенту США Дональду Трампу лично.

" Джулиан также дал понять, что он открыт для дальнейшего диалога относительно конкретной информации о ситуации с электронными письмами Демократической партии, которая в настоящий момент неизвестна общественности" , — добавил Рорабахер.



Встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, возглавляющим подкомитет по делам Европы, Евразии и новым вызовам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более пяти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.

