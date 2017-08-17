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Ассанж заявил, что Россия не имеет отношения к взлому системы Демпартии США
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабахером заявил, что Россия не имеет отношения к взлому баз данных Демократической партии во время президентских выборов 2016 года, пишет газета Hill.
" Во время нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году" , — приводит издание слова Рорабахера. " Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем" , — сказал он.
Конгрессмен заявил, что намерен передать более детальную информацию о встрече президенту США Дональду Трампу лично.
" Джулиан также дал понять, что он открыт для дальнейшего диалога относительно конкретной информации о ситуации с электронными письмами Демократической партии, которая в настоящий момент неизвестна общественности" , — добавил Рорабахер.
Встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, возглавляющим подкомитет по делам Европы, Евразии и новым вызовам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более пяти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.
О взломе компьютерных систем Демократической партии стало известно в разгар президентской гонки летом 2016 года. Скандальные детали переписки партийного аппарата обнародовал сайт WikiLeaks. Представители партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.
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