Кремль дает Латвии шанс

После четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Может показаться, что Москва решила пересмотреть свою политику в отношении Латвии и полностью восстановить экономические связи. Однако при внимательном рассмотрении становится очевидно, что ситуация куда сложнее.

Накануне произошло событие, которое вызвало широкий — и неоднозначный — резонанс в России. Состоялся визит в Латвию российской правительственной делегации во главе с министром транспорта Максимом Соколовым

15 августа в Риге прошло заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Она была создана в 2007 году, однако в ее работе имел место многолетний перерыв. Ее предыдущее заседание прошло в Москве почти четыре года назад — 21 ноября 2013 года.

Данная поездка сопровождалась впечатляюще — если не сказать, беспрецедентно — оптимистичной риторикой.

Премьер Латвии Марис Кучинскис заверил российского министра в том, что республика заинтересована в развитии конструктивного сотрудничества с Россией в таких сферах, как погранохрана, вопросы миграции, таможни и транспорта.

В свою очередь российский министр транспорта и латвийский министр сообщения выдали весьма позитивную информацию о восстановлении экономических отношений между странами, о росте экспорта и импорта между Россией и Латвией. Правда, озвученные Максимом Соколовым цифры прозвучали весьма иронично: по отношению к 2016 году рост торгового оборота в первом полугодии 2017 года действительно показал рост на 10% — до $3,2 млрд; вот только в 2013 году торговый оборот двух стран достигал более $11 млрд

Однако куда важнее самого факта заседания межправительственной комиссии стали соглашения, достигнутые по его итогам. В частности, было сообщено о договоренности о выдаче дополнительных 3 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки. Главным же стало намерение подписать договор о прямых международных железнодорожных перевозках между Латвией и Россией до конца 2017 года.

Данные новости вызвали весьма смешанную реакцию в России.

Причины очевидны. Латвия все годы независимости придерживается жесткой антироссийской линии, причем нередко с вызывающими оскорбительными выпадами. Следствием этого стала последовательная политика Москвы на сокращение экономического сотрудничества между странами, поскольку существенная часть доходов Латвийской Республики извлекалась из сотрудничества с Россией, в частности благодаря транзиту.

Данная политика была инициирована Москвой в середине 2000-х годов и развертывалась постепенно, усиливаясь год от года. В результате экономика Латвии понесла очень тяжелые потери. Особенно ярко это проявилось в работе латвийских портов, когда Россия перенаправила перевалку большей части грузов через собственные порты, в первую очередь Усть-Лугу. А весной этого года из Латвии стали поступать почти панические сообщения о том, что Россия радикально «режет» грузоперевозки по железной дороге.

Следует отметить, что данная политика Москвы находит полное понимание и широкую поддержку у российского общества, которое видит в Латвии радикально русофобское государство и не хочет его поддерживать экономически.

Неудивительно, что озвученные решения по результатам заседания межправительственной комиссии вызвали как минимум недоумение, а как максимум — недовольство. Неужели Кремль внезапно решил пересмотреть политику в отношении Латвийской Республики?

Подобное развитие событий представляется крайне маловероятным. Видится, что смысл происходящих событий в совершенно ином.

Во-первых, давно не является секретом, что ряд высокопоставленных латвийских должностных лиц, связанных с реальным сектором экономики, пытаются наладить отношения с Москвой и как-то сгладить антироссийские выпады латвийского государства. Причины очевидны — экономика страны в крайне непростом положении, а перспективы у нее еще более мрачные.

Достаточно вспомнить анекдотичную историю ровно годичной давности, когда российский вице-премьер Аркадий Дворкович , отдыхавший в Латвии, заехал на экскурсию на рижский рыбоперерабатывающий завод и там встретил трех министров латвийского правительства — финансов, земледелия и сообщения. Да-да, в той «случайной» встрече принимал участие и министр сообщения Улдис Аугулис , который вчера возглавлял латвийскую сторону на заседании межправительственной комиссии.

Во-вторых, в отличие от «горячих голов» в Интернете Кремль никогда не был сторонником стратегии тотальной изоляции, стараясь сохранять рычаги влияния в ситуациях даже самых враждебно настроенных государств. В том числе и поэтому экономическое «удушение» Прибалтики шло так неторопливо столько лет. Более того, Кремль всегда готов к возобновлению сотрудничества — но уже с учетом новых реалий и на новых условиях.

По итогам вчерашнего заседания складывается впечатление, что Москва услышала и пошла навстречу последовательным и настойчивым усилиям части латвийских элит по возобновлению экономического сотрудничества двух стран. Был сделан жест доброй воли — незначительный по существу, но вполне символичный — увеличение количества разрешений на грузовые автоперевозки. Для Латвии, которая потеряла существенную часть российских грузов и теперь пытается переориентироваться на азиатские рынки, крайне важен автотранзит через Россию.

Что же касается остального, то все пока остается на уровне слов.

Латвия готова хоть сейчас подписать договор о железнодорожных перевозках, но Москва никуда не торопится. Кстати, весенняя паника в Латвии, которая была связана именно с железной дорогой, в свете свежих новостей начинает подозрительно быть похожа на часть «подковерной торговли» и «выкручивание рук» Риге по существу подготовленного договора.

Судя по озвученной просьбе латвийского министра о более активном использовании латвийских портов, данный вопрос вообще не рассматривается Москвой. И это вполне закономерно, учитывая последовательный курс на развитие собственных портов. Но для Риги будет уже немалым достижением, если Россия оставит ей хотя бы тот транзитный поток, что пока еще имеется.

Таким образом, Москва в целом готова пойти на восстановление экономических отношений двух стран. Но тут многое зависит от того, сможет ли здравомыслящая часть латвийских элит удержать своих жестко антироссийских коллег в приемлемых рамках. Учитывая, что Центр государственного языка уже возмутился по поводу того, что таблички на брифинге межправительственной комиссии были написаны на русском языке, исход не очевиден.

Но Москва ничего не теряет. Если события будут развиваться неудачно, подписание договора по железной дороге можно будет еще отложить, а то и вовсе отменить. А дополнительные разрешения на автоперевозки отозвать.

В отличие от Латвии, России в данной ситуации спешить некуда.